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8 октября, 18:41

Сергей Степашин — о матче «Динамо» — ЦСКА: «Действительно «братское дерби»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился эмоциями от матча РПЛ против ЦСКА
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

— Как вам игра?

— Действительно «братское дерби», особенно сегодня. ЦСКА и «Динамо» настоящие братья. Могли и выиграть, но ЦСКА на поражение точно не наиграл. «Динамо» тоже не наиграло. Бились по-настоящему.

— «Динамо» доверяет Йокановичу?

— Менять тренера каждые полгода— плохая перспектива. В следующем году нам 100 лет, вот увидите, как заиграют ребята.

ЦСКА набрал 24 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. «Динамо» прервало серию из трех поражений подряд и пока остается на 8-м месте (17 очков).

В следующем туре «Динамо» 15 октября на своем поле примет «Оренбург». ЦСКА 16 октября предстоит принципиальное дерби против «Спартака».

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Степашин
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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Ахмат – Торпедо
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24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
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