Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

— Как вам игра?

— Действительно «братское дерби», особенно сегодня. ЦСКА и «Динамо» настоящие братья. Могли и выиграть, но ЦСКА на поражение точно не наиграл. «Динамо» тоже не наиграло. Бились по-настоящему.

— «Динамо» доверяет Йокановичу?

— Менять тренера каждые полгода— плохая перспектива. В следующем году нам 100 лет, вот увидите, как заиграют ребята.

ЦСКА набрал 24 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. «Динамо» прервало серию из трех поражений подряд и пока остается на 8-м месте (17 очков).

В следующем туре «Динамо» 15 октября на своем поле примет «Оренбург». ЦСКА 16 октября предстоит принципиальное дерби против «Спартака».