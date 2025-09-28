ЦСКА и «Балтика» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Балтики» на матч 10-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 14.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Жоао Виктор, Мойзес, Круговой, Кисляк, Обляков, Кармо, Алвес, Мусаев.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Петров И., Андраде, Саусь, Пряхин, Титков, Бевеев, Филин, Петров М., Оффор.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».