28 сентября, 13:19

ЦСКА и «Балтика» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Алина Савинова

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Балтики» на матч 10-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 14.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Жоао Виктор, Мойзес, Круговой, Кисляк, Обляков, Кармо, Алвес, Мусаев.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Петров И., Андраде, Саусь, Пряхин, Титков, Бевеев, Филин, Петров М., Оффор.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
28 сентября, 14:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Балтика
  • Kiril1Yrich

    ахаха обляков, круговой и дивеев лучшие игроки пони)

    28.09.2025

  • Футболист Сапогов

    )))) спирток, никто никаких мячиков у тебя не просит))) Что про внучку не отвечаешь?)) Кеглю она говорил далеко бросает. Сколько метров личник? По какой методике занимается? Тренер я так понимаю ты сам. Просто только под руководством большого специалиста можно добиться таких результатов в кеглеметании, каких добилась твоя внучка!

    28.09.2025

  • Брат

    Да, Талалаев, после того как ничьи пошли, очень уж раздраженный стал и обвинять всех начал, кто не так что скажет. "Мы играли лучше", "мы создали больше, мы были ближе к победе" и прочее в таком духе. Если проиграют, то выдаст, наверное, базу. В позиционке "Балтика" ничего создать не может, уповают лишь на игру вторым номером, на контры, и если соперник им так играть не даёт, то та команда по его мнению ничего не показывает, а лишь они самые лучшие игруны.

    28.09.2025

  • железный занавес

    Оказывается, что это внучка Спирта придумала "Марсельскую рулетку", когда он судил синхронное плавание!

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик, мячик то прислать, чтоб добросил лет через .. надцать тщедушными ручонками?

    28.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Привет спирточек)) Как сам? Как внучка? Кеглю бросает?

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    ..келдыш свой вялый требуши .. подалее от спорта и ЦСКА

    28.09.2025

  • Привет от Келдыша

    И Спирта, дуремара сельпошного, тренером. Так победим:fist:

    28.09.2025

  • uaom

    Талалаеву тоже бы поменьше языком трекать . Еще ничего не добился и отовсюду перли , а такой говорливый стал .

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Состав ЦСКА на этот матч, отнюдь, не сильнейший. Должны быть в составе Лукин, Вильягра, Глебов и Аллеоандро вместо бесполезных Обляка, Дивея, Круга и Мусаева.

    28.09.2025

  • Diman_madridista

    Поболею за Талалаева. Там какой-то олень ростовский развякался, ни с того, ни с сего, вообразив себя наверное Месси. Хорошо бы его на место поставить

    28.09.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

