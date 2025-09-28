ЦСКА и «Балтика» сыграют в 10-м туре чемпионата России 28 сентября

ЦСКА принимает «Балтику» в 10-м туре чемпионата России в воскресенье, 28 сентября. Игра на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве начинается в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

28 сентября, 14:30. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча армейцев и балтийцев. Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Балтика» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры показывают на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В девяти турах премьер-лиги армейцы набрали 18 очков, калининградцы — 17. После субботных игр 10-го тура в РПЛ лидируют «Локомотив» и «Краснодар» (по 20 очков) и «Зенит» (19).