«Спартак» — «Крылья Советов»: прямая трансляция товарищеского матча

«Спартак» и «Крылья Советов» встретятся в товарищеском матче в субботу, 4 июля. Игра пройдет на базе «Спартака» в Тушино и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» и официальный сайт «Спартака» — spartak.com.

Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Крылья Советов» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2025/26 красно-белые заняли четвертое место в РПЛ, набрав 52 очка. Самарский клуб финишировал на 11-й строчке турнирной таблицы с 32 очками. Перед встречей со «Спартаком» «Крылья Советов» провели два товарищеских матча: сыграли вничью с «Нефтехимиком» (1:1) и уступили «Соколу» — 2:3.

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