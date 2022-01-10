ЦСКА анонсировал возвращение Василия Березуцкого в клуб
16:16
В Twitter ЦСКА появилась совместная фотография Алексея и Василия Березуцких, которые позируют рядом с генеральным директором клуба Романом Бабаевым.
«Теперь верите?» — гласит подпись под постом.
Ранее появилась информация о том, что Василий может войти в тренерский штаб ЦСКА, который возглавляет его брат.
Василий Березуцкий был помощником Виктора Ганчаренко в «Краснодаре» и покинул клуб вместе с белорусским специалистом 5 января.
Березуцкий уже входил в тренерский штаб ЦСКА с августа 2020 года по апрель 2021-го.
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю