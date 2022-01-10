ЦСКА анонсировал возвращение Василия Березуцкого в клуб

В Twitter ЦСКА появилась совместная фотография Алексея и Василия Березуцких, которые позируют рядом с генеральным директором клуба Романом Бабаевым.

«Теперь верите?» — гласит подпись под постом.

Ранее появилась информация о том, что Василий может войти в тренерский штаб ЦСКА, который возглавляет его брат.

Василий Березуцкий был помощником Виктора Ганчаренко в «Краснодаре» и покинул клуб вместе с белорусским специалистом 5 января.

Березуцкий уже входил в тренерский штаб ЦСКА с августа 2020 года по апрель 2021-го.