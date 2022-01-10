Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА анонсировал возвращение Василия Березуцкого в клуб

16:16
Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В Twitter ЦСКА появилась совместная фотография Алексея и Василия Березуцких, которые позируют рядом с генеральным директором клуба Романом Бабаевым.

«Теперь верите?» — гласит подпись под постом.

Ранее появилась информация о том, что Василий может войти в тренерский штаб ЦСКА, который возглавляет его брат.

Василий Березуцкий был помощником Виктора Ганчаренко в «Краснодаре» и покинул клуб вместе с белорусским специалистом 5 января.

Березуцкий уже входил в тренерский штаб ЦСКА с августа 2020 года по апрель 2021-го.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Джокович выиграл суд. Но его участие в Australian Open под вопросом
1
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги