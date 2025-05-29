Березуцкий: «Если будут какие-то предложения из РПЛ, то я об этом подумаю»

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий, который в настоящее время является главным тренером «Сабаха», ответил на вопрос о желании поработать в РПЛ.

«Желание поработать в РПЛ? Не умею заглядывать в будущее. Если будут какие-то предложения из РПЛ, то я об этом подумаю. Много факторов: кто, что, когда, как, почему и зачем. Вопросов много, поэтому будущее не знаю — все размыто и неизвестно.

Клуб, в который точно не пойду тренировать? Нет ответа», — сказал Василий Березуцкий Sport24.