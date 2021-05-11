Голубев не поддержал инициативу бойцов ММА запретить концерты Моргенштерна
10:56
Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Артем Голубев высказался относительно инициативы ряда бойцов ММА запретить концерты известного рэпера Моргенштерна на территории России.
«Я спокойно отношусь к этому. Никогда не говорил: «Давайте не будем его слушать. Он плохой». Не понимаю такого. У каждого свой вкус. Лично мне нравится эта музыка, я её слушаю. Если кому-то это не по душе — пожалуйста, выбирайте то, что придётся по вкусу вам. Но призывать что-то запрещать... Стараюсь держаться в стороне от такого, предпочитаю не скандалить. Я за дружбу», — сказал Голубев в интервью RT.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/860770-golubev-morgenshtern-mma
Читайте также
Российский вратарь привез нелепый гол в свои ворота. За ошибку его наказал игрок, от которого отказались в КХЛ
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю