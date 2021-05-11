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Голубев не поддержал инициативу бойцов ММА запретить концерты Моргенштерна

10:56
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Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Артем Голубев высказался относительно инициативы ряда бойцов ММА запретить концерты известного рэпера Моргенштерна на территории России.

«Я спокойно отношусь к этому. Никогда не говорил: «Давайте не будем его слушать. Он плохой». Не понимаю такого. У каждого свой вкус. Лично мне нравится эта музыка, я её слушаю. Если кому-то это не по душе — пожалуйста, выбирайте то, что придётся по вкусу вам. Но призывать что-то запрещать... Стараюсь держаться в стороне от такого, предпочитаю не скандалить. Я за дружбу», — сказал Голубев в интервью RT.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/860770-golubev-morgenshtern-mma

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