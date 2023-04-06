Чугайнов: «Дзюба не скрывает, что обижен и на «Зенит», и на Семака. А значит, сделает все, чтобы ужалить бывшую команду»

Экс-капитан «Локомотива», бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» поделился мнением о форварде железнодорожников Артема Дзюбы.

— От Игоря Ледяхова недавно услышал: «Сейчас в РПЛ такой уровень защитников, что Дзюба и в 40 лет будет забивать». В самом деле?

— Конечно! Вот в Турции Дзюба ничего не показал. Уехал обратно, полсезона без игровой практики, минимум тренировок на сборах «Локомотива», 34 года — и в четырех матчах уже шесть мячей положил, лучшим игроком марта признали! Это говорит не только о мастерстве форварда, но и о низком уровне сопротивления. Наша лига с каждым годом слабеет.

— В воскресенье «Локо» принимает «Зенит». Как полагаете, Дзюба забьет?

— Да! Вот другой на его месте перед таким матчем мог бы и сгореть изнутри, выйти на поле абсолютно выхолощенным. Это не про Артема. Наоборот, трудности его раззадоривают. Он не скрывает, что обижен и на «Зенит», и на Семака. А значит, сделает все, чтобы ужалить бывшую команду. Когда Дзюба мотивирован, он просто неудержим! Тем интереснее!

Матч 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» состоится в воскресенье, 9 апреля и начнется в 20.00 (мск).