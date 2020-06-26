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«Чтобы не подрывать репутацию РПЛ». В «Оренбурге» объяснили, почему матч с «Краснодаром» отменен

16:51
21 июня. Москва. «Локомотив» — «Оренбург» — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Москва. «Локомотив» — «Оренбург» — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил «СЭ», почему его команде будет засчитано поражение со счетом 0:3 в матче с «Краснодаром».

— Скорее всего, нам засчитают техническое поражение, — сказал Андреев.

— Точно?

— На 99 процентов.

-Почему нельзя было сыграть молодежью?

— Да можно... Но во-первых, пацаны только сдали тесты. Еще даже результатов нет. Второй момент — это нецелесообразно таким образом подрывать российский футбол. Матч «Сочи» — «Ростов» не поднял репутацию лиги. Исходя из этих соображений, мы приняли такое решение... Мы все вместе сидели тут весь день, думали и пришли к такому выводу. Не хочется подвергать риску здоровье игроков «Краснодара». Поэтому вот так... Скорее всего, матч завтра не состоится (Виталий Айрапетов)

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