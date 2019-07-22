17:15 | Футбол — РПЛ

Что ждет судью матча "Спартака" и почему ОМОН бил фанатов в Ростове. Пресс-конференция РПЛ

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В офисе Российской премьер-лиги проходит пресс-конференция по итогам 2-го тура чемпионата России. На вопросы отвечают начальник департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, заместитель начальника отдела по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов и спортивный директор лиги Виктор Пышкин.

Ключевые темы – работа арбитра Кирилла Левникова на матче "Ростов""Спартак" и инцидент после этой игры на "Ростов Арене" с конфликтом между фанатами красно-белых и стюардами, в который вмешались сотрудники ОМОН.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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