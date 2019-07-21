Что сделали фанаты "Спартака" в Ростове. И вот почему был вызван ОМОН

20 июля. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 2:2. Болельщики "Спартака" во время матча с "Ростовом". Фото fanat1k.ru

"СЭ" стали известны подробности инцидента в Ростове-на-Дону – что именно произошло после окончания матча.

Картину происшедшего болельщики "Спартака" рассказывают так.

"СЭ" стала известно содержание доклада Врио заместителя начальника УОООП ГУ МВД России по Ростовской области (скан письма есть в распоряжении редакции).

Вот выдержка из доклада, касающаяся послематчевого инцидента.

"... по окончанию футбольного матча, в соответствии с ранее согласованным с делегатом матча на предматчевом совещании решением, были приняты меры по разделению потока болельщиков, для их организованного выхода с трибун стадиона. В ходе выпуска болельщиков в 23.40 часов произошел конфликт между контролерами-распорядителями и болельщиками ФК "Спартак", в ходе которого организованная группа болельщиков предприняла попытку активного прорыва через цепочку контролеров-распорядителей, обеспечивающих выход граждан, а также один из болельщиков нанес телесные повреждения контролеру-распорядителю (принято заявление КУСП N15261 от 21.07.2019). Сложившаяся ситуация способстовала созданию затора и давки граждан при выходе на лестничные пролеты. На требования прекратить агрессивное поведение болельщики ФК "Спартак" не реагировали и продолжали попытки прорыва цепочки контролеров-распорядителей, чем создали давку граждан. В целях недопущения групповых нарушений общественного порядка был задействован резерв специального подразделения ОМОН, которым была оттеснена толпа болельщиков ФК "Спартак" и организован свободный выход граждан с гостевой трибуны.

Всего было задержано 8 граждан, в отношении 7 составлены административные протоколы по ст.20.31 КРФобАП,, один болельщик задержан за нанесение телесных повреждений контролеру распорядителю (Орлов Александр Михайлович, 1978 г.р.)".

Кроме того, в докладе приводятся данные по количеству использованных болельщиками пиротехнических изделий на трибунах – 3 петарды (26 минута), 1 фаер (55 минута).

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