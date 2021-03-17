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Что грозит «Ротору» и «Ростову» за задержку начала матча

20:46
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«Ротор» и «Ростов» могут быть оштрафованы после матча 23-го тура Тинькофф-РПЛ. Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что команды вышли на поле с пятиминутной задержкой. Если это так и вина команд будет доказана, то согласно статье 87 пункту 1 Дисциплинарного регламента РФС им грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Из-за того, что арбитр встречи Кирилл Левников трижды консультировался с ВАР, первый тайм продлился 55 минут. Из-за накладок «Матч ТВ» вынужден был на 9 минут задержать начало игры ЦСКА — «Зенит», чтобы показать до конца встречу «Ротора» и «Ростова».

Трансляция матча ЦСКА — «Зенит»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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