Что грозит «Ротору» и «Ростову» за задержку начала матча
20:46
«Ротор» и «Ростов» могут быть оштрафованы после матча 23-го тура Тинькофф-РПЛ. Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что команды вышли на поле с пятиминутной задержкой. Если это так и вина команд будет доказана, то согласно статье 87 пункту 1 Дисциплинарного регламента РФС им грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.
Из-за того, что арбитр встречи Кирилл Левников трижды консультировался с ВАР, первый тайм продлился 55 минут. Из-за накладок «Матч ТВ» вынужден был на 9 минут задержать начало игры ЦСКА — «Зенит», чтобы показать до конца встречу «Ротора» и «Ростова».
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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