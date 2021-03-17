Что грозит «Ротору» и «Ростову» за задержку начала матча

«Ротор» и «Ростов» могут быть оштрафованы после матча 23-го тура Тинькофф-РПЛ. Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что команды вышли на поле с пятиминутной задержкой. Если это так и вина команд будет доказана, то согласно статье 87 пункту 1 Дисциплинарного регламента РФС им грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Из-за того, что арбитр встречи Кирилл Левников трижды консультировался с ВАР, первый тайм продлился 55 минут. Из-за накладок «Матч ТВ» вынужден был на 9 минут задержать начало игры ЦСКА — «Зенит», чтобы показать до конца встречу «Ротора» и «Ростова».

Трансляция матча ЦСКА — «Зенит»