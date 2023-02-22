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Чорлука: «Локомотиву» должно быть стыдно за то, что он находится на такой позиции в РПЛ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ведран Чорлука.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о положении команды в турнирной таблице чемпионата России-2022/23.

«Локомотиву» должно быть стыдно, что команда находится на таком месте в таблице. Конечно, это нужно исправлять. Все мы понимаем, что «Локомотив» — большой клуб и должен исправить ситуацию в чемпионате", — сказал в эфире matchtv.ru Чорлука.

Также хорват выразил надежду на то, что железнодорожники смогут выиграть Кубок России в этом сезоне.

«У меня 4 Кубка с «Локомотивом», надеюсь, в этом году команда выиграет еще один. Клуб подписал двоих сильных футболистов, Дзюбу и Смольникова, от них будут высокие ожидания. Команда очень молодая, они должны брать ответственность на себя. Жду, что Дзюба будет создавать всем проблемы, как и мне, когда я играл против него», — добавил Чорлука.

После 17 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место с 13 очками. Команда вышла в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором сыграет против «Спартака».

Ведран Чорлука
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Факел

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