Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:51

РПЛ планирует провести два общих собрания клубов — 27 февраля и 20 марта

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

РПЛ объявила клубам о том, что ближайшие общие собрания пройдут 27 февраля и 20 марта. Об этом информирует «РБ Спорт».

По информации источника, в связи с возобновлением сезона чемпионата страны РПЛ планирует провести общее собрание клубов лиги. Первое заседание должно пройти 27 февраля в удаленном формате. На нем участники утвердят акции для болельщиков, посетивших игры с Fan ID, выберут кандидата от лиги в палату по разрешению споров РФС и потенциального партнера для предоставления клубам и лиге общей и продвинутой статистики, а также обговорят изменения в регламент РПЛ.

На 20 марта запланировано следующее совещание, но уже в очном формате. Его повестка на данный момент неизвестна.

Сезон-2022/23 чемпионата России возобновится 3 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rpl-zaplanirovala-srazu-dva-obshhih-sobraniya-klubov-27-fevralya-i-20-marta/
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Чорлука: «Локомотиву» должно быть стыдно за то, что он находится на такой позиции в РПЛ»
Юрий Белоус считает, что после ухода Геркуса у «Торпедо» нет шансов на спасение
«Крылья Советов» заинтересованы в выкупе арендованного у «Спартака» нападающего Шитова
Илья Геркус прокомментировал свой уход с поста президента «Торпедо»
Франко Камоцци: «Я считаю, что «Спартак» — самый популярный клуб в России»
«Зенит» сыграет с «Фенербахче» 23 марта в Стамбуле
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чорлука: «Локомотиву» должно быть стыдно за то, что он находится на такой позиции в РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости