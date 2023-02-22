Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:44

Чорлука — о работе Рангника в «Локомотиве»: «Неужели клуб болел, и его надо было лечить? Не было такого»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мыслями о периоде работы в московском клубе Ральфа Рангника на посту директора по спорту и развитию.

«У Рангника был удачный опыт с «Лейпцигом». Окей, но это четвертая лига. У них был дух победителя? Не было ничего. Клуб построили на земле. Покупаешь лучших игроков в третьей лиге, поднимаешься и идешь на следующий уровень. Но теперь ты пришел куда? В команду, где уже был дух победителя. Команда выигрывала чемпионат России и другие трофеи, выступала в Лиге чемпионов. Неужели «Локомотив» болел, и его надо было лечить? Не было такого. Они хотели сделать «Лейпциг». Только «Локо» уже был «Лейпцигом». Уже находился на таком высоком уровне», — приводит «Чемпионат» слова Чорлуки.

Рангник приступил к работе в «Локомотиве» в феврале 2021 года, а в ноябре того же года перешел из московского клуба в «Манчестер Юнайтед» на должность главного тренера.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5006281-chorluka-o-rangnike-neuzheli-lokomotiv-bolel-i-ego-nado-bylo-lechit-ne-bylo-takogo.html
Ведран Чорлука
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ральф Рангник
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Белоус считает, что после ухода Геркуса у «Торпедо» нет шансов на спасение

Чорлука: «Локомотиву» должно быть стыдно за то, что он находится на такой позиции в РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости