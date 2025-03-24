Член ЭСК разрывается между Россией, Эквадором и Бразилией. Где еще найдет работу аргентинец Питана?

Как стало известно «СЭ», с марта этого года член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК) Нестор Питана приступил к работе в Бразилии. Поначалу ходили слухи, что он станет там одним из судейских руководителей, но в итоге оказалось, что его включили в некий консультационный комитет при Бразильской футбольной конфедерации — в список советников вместе с итальянцем Николой Риццоли и бразильцем Сандру Мейрой Риччи. Они в числе прочего будут оценивать решения местных арбитров.

Напомним, в ЭСК Питана входит с января 2024-го, а в феврале того же года он возглавил судейский комитет федерации футбола Эквадора. У себя на родине один из лучших аргентинских рефери пока не востребован.