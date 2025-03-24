Футбол
Судейство

24 марта, 10:30

Член ЭСК разрывается между Россией, Эквадором и Бразилией. Где еще найдет работу аргентинец Питана?

Александр Бобров
Шеф-редактор

Как стало известно «СЭ», с марта этого года член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК) Нестор Питана приступил к работе в Бразилии. Поначалу ходили слухи, что он станет там одним из судейских руководителей, но в итоге оказалось, что его включили в некий консультационный комитет при Бразильской футбольной конфедерации — в список советников вместе с итальянцем Николой Риццоли и бразильцем Сандру Мейрой Риччи. Они в числе прочего будут оценивать решения местных арбитров.

Напомним, в ЭСК Питана входит с января 2024-го, а в феврале того же года он возглавил судейский комитет федерации футбола Эквадора. У себя на родине один из лучших аргентинских рефери пока не востребован.

  lvb

    Да разогнать всех этих скайповых иностранцев, пусть наше ДСИ выкручиывается. Написать бред легко смогут Левников старший с Николаевым. Один ушлый суперветеран, второй даже от собственной тени шугается, трус еще тот. Они на пару такого налепят.. "Камеди Клаб" обзавидуется)))

24.03.2025

    24.03.2025

  КирпичИнвест

    Питана, Питана, Питана Судейка-бабочка, но кто же виноват Питана, Питана, Питана Счета зарплатные заманчиво манят

24.03.2025

    24.03.2025

  Каспийский берег

    Интереснейшая информация о том как член организации на три буквы будет крутиться набирая незаслуженные купюры центральных банков и казначейств.....должна собрать ни одну тысячу комментариев!

24.03.2025

    24.03.2025

    Конате о Дзюбе: «Артем один из лучших в РПЛ. Он еще молодой, ему всего 36 лет»
