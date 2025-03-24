Конате о Дзюбе: «Артем один из лучших в РПЛ. Он еще молодой, ему всего 36 лет»

Бывший нападающий «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал «СЭ» игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Видел рекорды, которые побил Дзюба. Поздравляю его! В 36 лет его вызывают в сборную России. Значит, что он еще может. Артем большой футболист, у которого огромный потенциал. Мне очень нравится, как он играет, один из лучших в РПЛ. Дзюба еще молодой, ему всего 36 лет. Желаю ему удачи, чтобы у него было еще больше и больше голов», — сказал Конате «СЭ».

20 матча 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom Матче Сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).