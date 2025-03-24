Футбол
Судейство

24 марта, 09:12

У Валентина Иванова заканчивается контракт в Катаре. Позовут ли его в РФС?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Валентин Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», у Валентина Иванова в мае или июне завершится срок действия контракта с футбольной ассоциацией Катара, где он с сентября 2023 года возглавляет департамент судейства. Одновременно уже много лет один из лучших российских арбитров входит в число инструкторов ФИФА, работая на крупных международных турнирах, включая чемпионаты мира.

Напомню, что Иванов после завершения судейской карьеры не один год руководил нашими рефери: сначала он помогал Сергею Зуеву в Коллегии футбольных арбитров, а потом возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ). Он собирался вернуться весной 2018-го. Предполагалось, что Иванов возглавит судейский комитет РФС, а Александр Егоров — ДСИ. Однако в последний момент Валентин Валентинович разругался с Александром Анатольевичем и отказался с ним сотрудничать. Насколько мне известно, одна из причин заключалась в несогласии с некоторыми назначениями на последние матчи сезона-2017/18.

В последние годы для работы в России приглашали главным образом иностранцев: наши рефери познакомились с Виктором Кашшаи и его заместителем Дьердем Рингом (оба — Венгрия), Витором Мануэлом Мелу Перейрой (Португалия) и его заместителем Йоуни Хюютией (Финляндия), Милорадом Мажичем и его заместителем Далибором Джурджевичем (оба — Сербия). Советником генерального секретаря РФС был Дэвид Эллерей (Англия), А в экспертно-судейской комиссии в разные годы напряженно трудились или трудятся Франк Де Блекере (Бельгия), Вольфганг Штарк (Германия), Алан Снодди (Северная Ирландия), Равшан Ирматов (Узбекистан), Джюнейт Чакыр (Турция) и Нестор Питана (Аргентина).

Позовут ли теперь домой своего специалиста?

РФС
Валентин Иванов (судья)
  • Николай Макеев

    Если хотя бы только 25% правда из того , что Игорь Захаров сказал про Вал-Иванова мл. - тогда надо сбор подписей организовывать за объявление Вал-Иванова -мл.- иностранным агентом.

    24.03.2025

  • lvb

    Сынку, ты можешь как-то подтвердить свой 20-летний стаж в судействе РПЛ? А то прям Спирт(Спринт) какой-то. Пришли мне на мыло скрин своей судейской ксивы, причем с ФИО. Я проверю). А так и я могу нацарапать про 40-летний стаж)). Не позорься). А Иванова я в наших лигах видел множество раз и даже аки полевого игрока. И на поле посредственность и в судействе, еще и трусоват). То что было за "бугром"-мне пофиг, вон Карась феерил в Европе, а в РПЛ так себе)). Зависит от тех кто есть "мохнатая лапа"))). Речь сугубо о том КТО будет вместо Мажича. Иванов уже БЫЛ и опозорился, ты не знал?) Кстати, ты глор Иванова, личные мотивы? Раз так раздираешься?)))

    24.03.2025

  • Gordon

    Из нас двоих, лвбий, только один судья с почти 20-летним опытом - и это, что характерно, не ты ;-) А так Иванов, - судья плей-офф чемпионатов мира и Европы, многих матчей ЛЧ, включая несколько игр плей-офф и полуфинал, после окончания карьеры много лет инструктор ФИФА, - конечно, никак не суперпрофи, вообще никоим образом :)))))))))

    24.03.2025

  • lvb

    Гордоний, это таки Иванов-суперпрофи? Может ты и футбол не смотрел, когда Иванов судил?)) Будь аккуратнее..Иванов это далеко НЕ суперпрофи)

    24.03.2025

  • lvb

    Иванов так Иванов. Свой завсегда лучше странного Мажича, который сюда за баблом приперся, нихрена не делал, а когда наконец его стали прихватывать за.. причинное место.. стал изображать бурную деятельность. Второй Розеткин). Я таки добавлю что иностранцев из ЭСК нуно гнать в шею, ибо толку от них акромя болтовни по скайпу-никакого. И отдельно. Меня НИКОГДА не восхищала работа Вали-младшего, обычный судейко, чуть выше среднего уровня. Видно папа его проталкивал везде где можно. Так шо Иванов.. это только на случай "никто не хочет"))(

    24.03.2025

  • Михаил Верещагин

    З. Блаттер за эти слова потом официально принес извенение и сказал, что был не прав. Так что перед тем как кого-то дурачком тут называть, нужно быть уверен в том, что пишите, а то сами дурачком выглядете. Да и матч Вы вообще смотрели? Там португалы с голладцами с катущек слетели, Иванову что надо было их по голове погладить?

    24.03.2025

  • hovawart645

    Миллеру и Дюкову нужны "одобрям-сы", а не спецы. Поэтому шансов у Иванова нет.

    24.03.2025

  • Filin63

    В Катар? Не больше? Даже если и так, то там он их честно заработал, а здесь придётся закрывать глаза на договорняки.

    24.03.2025

  • сам заработал - дай другим заработать. Ну то есть то, что сейчас делает Намажич

    24.03.2025

  • Яна Калинина

    не больше,чем тут главой,а если с откатами,то там и меньше)

    24.03.2025

  • Filin63

    А самому Иванову это надо? Он там заработал денег на несколько жизней.

    24.03.2025

  • Александр Коваль

    Он там аниматором работал?

    24.03.2025

  • prapor-66

    Если верить Захарову, то верить можно только Захарову...

    24.03.2025

  • dinela

    Ты в натуре больной?Если бы не отец,Валя бы подростков судил на первенство Москвы!

    24.03.2025

  • dinela

    Почитай,дурачок минусоголовый!И не забудь минус поставить,дитё!

    24.03.2025

  • dinela

    Интересно, что Иванова раскритиковал даже Зепп Блаттер: «Полагаю, судья сегодня был не на уровне футболистов. Возможно, стоило показать желтую карточку ему. Эмоциональная игра, исключительная драма на пределе с заслуженным победителем. Это было великолепное шоу, но вмешался судья, который действовал непоследовательно и не всегда в рамках фэйр-плей».

    24.03.2025

  • Gordon

    Неправда. Просто так сложилась игра, его вины в этом никакой. Потом это публично и Блаттер признал. А про отца - это отец его на игры плей-офф ЧМ и ЛЧ назначал? Это отец давал самые важные игры в России? Это отец с этими играми прекрасно справлялся? Это отец блестяще отсудил ответный (!) матч ЛЧ миланское дерби? Это отец много лет, в том числе после смерти, держит его инструктором ФИФА? Хватит бредить :)

    24.03.2025

  • dinela

    Просто напомнить хочу тем, кто Ивановым восхищается...На ЧМ 2006 года этот "суперпрофессионал" показал 20 карточек, из которых 4 стали красными. Семь жёлтых карточек были показаны португальцам, пять — голландцам, а с обеих сторон последовало по два удаления из-за вторых жёлтых карточек.Весь Мир смеялся над этим "мастером" !Если бы не отец,никто про Валю и не знал бы!

    24.03.2025

  • Denisss

    только Захарову об этом не говорите,ему от зависти еще хуже станет.А вашему журналисту покажите,а то он все сплетни собирает ,а где работает Иванов не знает

    24.03.2025

  • Gordon

    Конечно, нет. Зачем РФС суперпрофи с огромным опытом? Пусть лучше хачатурянцы с каманцевыми руководят да ЭСК номинально существует с иностранцами, которым всё пофигу.

    24.03.2025

  • Gordon

    Зачем на него время тратить?.. Всем что ли, на кого он там помои вылил, с ним судиться?.. Он никто и звать его никак и по сравнению с Ивановым, и по сравнению с Карасёвым, например.

    24.03.2025

  • dinela

    После интервью Захарова как-то сомневаться начал в компетентности и порядочности Валентина...Если Захаров всё придумал,на месте Валентина в суд бы подал.

    24.03.2025

    • Бывший гендиректор «Крыльев» Андреев: «За 4 года мы с командой погасили больше миллиарда рублей долгов»

    Член ЭСК разрывается между Россией, Эквадором и Бразилией. Где еще найдет работу аргентинец Питана?
