У Валентина Иванова заканчивается контракт в Катаре. Позовут ли его в РФС?

Как стало известно «СЭ», у Валентина Иванова в мае или июне завершится срок действия контракта с футбольной ассоциацией Катара, где он с сентября 2023 года возглавляет департамент судейства. Одновременно уже много лет один из лучших российских арбитров входит в число инструкторов ФИФА, работая на крупных международных турнирах, включая чемпионаты мира.

Напомню, что Иванов после завершения судейской карьеры не один год руководил нашими рефери: сначала он помогал Сергею Зуеву в Коллегии футбольных арбитров, а потом возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ). Он собирался вернуться весной 2018-го. Предполагалось, что Иванов возглавит судейский комитет РФС, а Александр Егоров — ДСИ. Однако в последний момент Валентин Валентинович разругался с Александром Анатольевичем и отказался с ним сотрудничать. Насколько мне известно, одна из причин заключалась в несогласии с некоторыми назначениями на последние матчи сезона-2017/18.

В последние годы для работы в России приглашали главным образом иностранцев: наши рефери познакомились с Виктором Кашшаи и его заместителем Дьердем Рингом (оба — Венгрия), Витором Мануэлом Мелу Перейрой (Португалия) и его заместителем Йоуни Хюютией (Финляндия), Милорадом Мажичем и его заместителем Далибором Джурджевичем (оба — Сербия). Советником генерального секретаря РФС был Дэвид Эллерей (Англия), А в экспертно-судейской комиссии в разные годы напряженно трудились или трудятся Франк Де Блекере (Бельгия), Вольфганг Штарк (Германия), Алан Снодди (Северная Ирландия), Равшан Ирматов (Узбекистан), Джюнейт Чакыр (Турция) и Нестор Питана (Аргентина).

Позовут ли теперь домой своего специалиста?