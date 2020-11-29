Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (0:0) оценил, как ему игралось в паре с молодым защитником Данилой Прохиным.

— Старались выполнять тренерскую установку — то есть, в первую очередь, играть надежно, по минимуму что-то придумывать у своих ворот, — приводит слова Чистякова сайт «Зенита». — Надеюсь, в целом у нас получилось, хотя, конечно, были и ошибки.

С выходом из обороны у нас не все получалось, в том числе потому что первый раз играем в таком сочетании в старте. Плюс — поле в Туле было не лучшего качества. В остальном все более-менее. Рад, что удалось сыграть на ноль.

В начале игры делали по несколько поперечных передач друг другу, чтобы почувствовать партнера, мяч, да и просто для надежности. Из-за этого поначалу вперед сами не двигались.

Перед самой игрой сказал Дане, что надо должны поддерживать друг друга, подсказывать. По-возможности действовать слаженно и все будет в порядке. Ну и, выходя на поле, пожелали друг другу удачи.

Во втором тайме освоились и вдвоем заходили за центральную линию, подключаясь к атаке. Игра в какой-то степени складывалась не в нашу сторону — ничья нас не устраивала. Понимали, что где-то надо рисковать, идти вперед и забивать. К сожалению, не получилось.