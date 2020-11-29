Чистяков — об игре с Прохиным: «В начале делали по несколько передач друг другу, чтобы почувствовать партнера»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (0:0) оценил, как ему игралось в паре с молодым защитником Данилой Прохиным.
— Старались выполнять тренерскую установку — то есть, в первую очередь, играть надежно, по минимуму что-то придумывать у своих ворот, — приводит слова Чистякова сайт «Зенита». — Надеюсь, в целом у нас получилось, хотя, конечно, были и ошибки.
С выходом из обороны у нас не все получалось, в том числе потому что первый раз играем в таком сочетании в старте. Плюс — поле в Туле было не лучшего качества. В остальном все более-менее. Рад, что удалось сыграть на ноль.
В начале игры делали по несколько поперечных передач друг другу, чтобы почувствовать партнера, мяч, да и просто для надежности. Из-за этого поначалу вперед сами не двигались.
Перед самой игрой сказал Дане, что надо должны поддерживать друг друга, подсказывать. По-возможности действовать слаженно и все будет в порядке. Ну и, выходя на поле, пожелали друг другу удачи.
Во втором тайме освоились и вдвоем заходили за центральную линию, подключаясь к атаке. Игра в какой-то степени складывалась не в нашу сторону — ничья нас не устраивала. Понимали, что где-то надо рисковать, идти вперед и забивать. К сожалению, не получилось.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-11-29-tsentr-oborony-chistyakov-prokhin-vospitanniki-sine-belo-golubykh-ob-igre-v-tule.htm
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