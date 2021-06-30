РПЛ обратилась в Роспотребнадзор с просьбой объяснить порядок доступа зрителей на стадионы по QR-кодам

Российская премьер-лига подготовила запрос в Роскомнадзор по поводу ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

«РПЛ совместно с медицинским комитетом РФС подготовила запрос в Роспотребнадзор (включая управление по г. Москве) по уточнению исполнения указов о новых ограничительных мерах — в той части, что касается проведения матчей Тинькофф РПЛ 2021-22, — говорится в сообщении пресс-службы лиги. — В санрегламент включен пункт о приоритете положений органов территориальной власти и Роспотребнадзора над нормами регламентов РПЛ, поэтому в своем запросе лига просит дать разъяснения по следующим вопросам:

— Порядок доступа зрителей на стадионы по QR-кодам, их допустимое количество, а также обеспечение контроля.

— Возможность организации пунктов вакцинации на стадионах.

— Допуск вакцинированных и имеющих высокий уровень антител футболистов и персонала в чистую зону стадионов без ПЦР-тестов.

— Необходимость вакцинации спортсменов, персонала и болельщиков, прибывающих в другие субъекты РФ

Российская премьер-лига подготовила запрос в Роскомнадзор по поводу ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

«РПЛ совместно с медицинским комитетом РФС подготовила запрос в Роспотребнадзор (включая управление по г. Москве) по уточнению исполнения указов о новых ограничительных мерах - в той части, что касается проведения матчей Тинькофф РПЛ 2021-22, - говорится в сообщении пресс-службы лиги. - В санрегламент включен пункт о приоритете положений органов территориальной власти и Роспотребнадзора над нормами регламентов РПЛ, поэтому в своем запросе лига просит дать разъяснения по следующим вопросам:

- Порядок доступа зрителей на стадионы по QR-кодам, их допустимое количество, а также обеспечение контроля.

- Возможность организации пунктов вакцинации на стадионах.

- Допуск вакцинированных и имеющих высокий уровень антител футболистов и персонала в чистую зону стадионов без ПЦР-тестов.

- Необходимость вакцинации спортсменов, персонала и болельщиков, прибывающих в другие субъекты РФ».

Новый сезон в Тинькофф РПЛ стартует 23 июля матчем первого тура «Ростов» - «Динамо».