Червиченко заявил, что «Ростов» может бойкотировать следующий матч РПЛ

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко заявил, что «Ростов» может бойкотировать матч 23-го тура РПЛ с «Ротором».

«Близко дружу с руководителями «Ростова». Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с «Ротором». Какой смысл участвовать в чемпионате? Меня всю ту неделю спрашивали, как я отношусь к тому, что Россия опустилась в рейтинге на восьмое место, а наши клубы плохо выглядят в еврокубках... Вот из-за таких подлецов как Лапочкин они так и выглядят. Какой смысл «Ростову» ехать на выезд, тратить деньги, участвовать в чемпионате? Лучше дома посидеть, хотя бы деньги будут сэкономлены», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что в «Ростове» остались недовольны работой Сергея Лапочкина на матче 22-го тура РПЛ «Химок», который завершился поражением южан со счетом 0:1. Арбитр не засчитал гол форварда «Ростова» из-за оффсайда, который был обнаружен после видеопросмотра.

Матч «Ротор» — «Ростов» запланирован на 17 марта. Начало — в 18.00 мск.