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Червиченко заявил, что «Ростов» может бойкотировать следующий матч РПЛ

10:30
Андрей Червиченко. Фото Александр Вильф.
Андрей Червиченко. Фото Александр Вильф.
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Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко заявил, что «Ростов» может бойкотировать матч 23-го тура РПЛ с «Ротором».

12&nbsp;марта. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Резиуан Мирзов, Алексей Козлов и&nbsp;судья Сергей Лапочкин.«Ростов» обратился в судейский комитет РФС по трем эпизодам матча с «Химками»

«Близко дружу с руководителями «Ростова». Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с «Ротором». Какой смысл участвовать в чемпионате? Меня всю ту неделю спрашивали, как я отношусь к тому, что Россия опустилась в рейтинге на восьмое место, а наши клубы плохо выглядят в еврокубках... Вот из-за таких подлецов как Лапочкин они так и выглядят. Какой смысл «Ростову» ехать на выезд, тратить деньги, участвовать в чемпионате? Лучше дома посидеть, хотя бы деньги будут сэкономлены», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что в «Ростове» остались недовольны работой Сергея Лапочкина на матче 22-го тура РПЛ «Химок», который завершился поражением южан со счетом 0:1. Арбитр не засчитал гол форварда «Ростова» из-за оффсайда, который был обнаружен после видеопросмотра.

Матч «Ротор» — «Ростов» запланирован на 17 марта. Начало — в 18.00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/article-4293901-rostov-bojkotiruet-match-chempionata-rossii-po-futbolu-vsyo-iz-za-sudejstva-lapochkina.html

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