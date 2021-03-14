Червиченко заявил, что «Ростов» может бойкотировать следующий матч РПЛ
Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко заявил, что «Ростов» может бойкотировать матч 23-го тура РПЛ с «Ротором».
«Близко дружу с руководителями «Ростова». Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с «Ротором». Какой смысл участвовать в чемпионате? Меня всю ту неделю спрашивали, как я отношусь к тому, что Россия опустилась в рейтинге на восьмое место, а наши клубы плохо выглядят в еврокубках... Вот из-за таких подлецов как Лапочкин они так и выглядят. Какой смысл «Ростову» ехать на выезд, тратить деньги, участвовать в чемпионате? Лучше дома посидеть, хотя бы деньги будут сэкономлены», — цитирует Червиченко «Чемпионат».
Напомним, что в «Ростове» остались недовольны работой Сергея Лапочкина на матче 22-го тура РПЛ «Химок», который завершился поражением южан со счетом 0:1. Арбитр не засчитал гол форварда «Ростова» из-за оффсайда, который был обнаружен после видеопросмотра.
Матч «Ротор» — «Ростов» запланирован на 17 марта. Начало — в 18.00 мск.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/article-4293901-rostov-bojkotiruet-match-chempionata-rossii-po-futbolu-vsyo-iz-za-sudejstva-lapochkina.html
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