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Мацуев — о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Все наши болельщики держат кулачки»

10:58
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Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (2:1) в рамках 22-го тура Тинькофф-РПЛ.

13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Сергей Паршивлюк и&nbsp;Александр Соболев.С таким футболом, как в матче «Динамо» — «Спартак», РПЛ перестанет умирать. Рабинер — о дерби в Петровском парке

«Мне повезло попасть вчера на такой огненный матч. Команды выдали изумительный матч. Ради таких матчей и стоит любить наш футбол. Уверен, если будет больше таких матчей, то мы сможем выйти на более высокий уровень и привлекать больше инвестиций в отечественный футбол. Верю ли я в чемпионство «Спартака»? Наш чемпионат непредсказуем, вчера в Туле мы в этом убедились. В принципе, 4 очка за 8 туров отыграть реально. Все наши болельщики держат за это кулачки».

Также Мацуев отметил великолепную игру Александра Максименко.

«Безусловно, он провел потрясающий матч. Сделал несколько очень важных спасений. Мы видим, что в его карьере их становится все больше и больше, это не может не радовать. Но не только Саша хорошо сыграл. Шунин тоже выручал свою команду, если вспомнить удар Понсе в падении. Вообще вратарская игра вчера была на высоте», — добавил Мацуев «СЭ».

После победы над «Динамо» «Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав ЦСКА. «Динамо» же с 36 очками расположилось на пятом месте.

(Владимир Пушкарев)

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