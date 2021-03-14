Рондон рассказал, почему он решил вернуться в Россию

Форвард ЦСКА Саломон Рондон, рассказал, почему он вернулся в российский чемпионат.

«Это было лучшее решение, — цитирует футболиста Marca 13 марта. — Я рад вернуться, потому что хотел почувствовать ритм игры, борьбу. Я долгое время был безработным, и это не самая здоровая ситуация. Я уже был чемпионом с «Зенитом,» и я решил перейти в ЦСКА, который борется за чемпионство и за выход в Лигу чемпионов».

31-летний Рондон выступал за «Зенит» с 2014 по 2015 год. Он провел за команду 37 матчей и забил 20 мячей. Вместе с «Зенитом» он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. С 2012 по 2014 год он также выступал за «Рубин».