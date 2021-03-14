Рондон рассказал, почему он решил вернуться в Россию
Форвард ЦСКА Саломон Рондон, рассказал, почему он вернулся в российский чемпионат.
«Это было лучшее решение, — цитирует футболиста Marca 13 марта. — Я рад вернуться, потому что хотел почувствовать ритм игры, борьбу. Я долгое время был безработным, и это не самая здоровая ситуация. Я уже был чемпионом с «Зенитом,» и я решил перейти в ЦСКА, который борется за чемпионство и за выход в Лигу чемпионов».
31-летний Рондон выступал за «Зенит» с 2014 по 2015 год. Он провел за команду 37 матчей и забил 20 мячей. Вместе с «Зенитом» он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. С 2012 по 2014 год он также выступал за «Рубин».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю