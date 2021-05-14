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Червиченко выразил сомнения по поводу возможного назначения Витории главным тренером «Спартака»

15:34
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своем скептицизме по поводу потенциального назначения португальца Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

«Не факт, что успехи Витории с «Бенфикой» спроецируются на успехи «Спартака». Тренеры из теплолюбивых стран меня немного настораживают. Он приедет летом, погода хорошая, солнышко светит. А потом столкнется с русской зимой, думаю, она Виторию неприятно удивит. А затем еще больше удивится, когда узнает, что между условными 19-м и 20-м турами четыре зимних месяца перерыва», — приводит «Советский спорт» слова Червиченко.

Функционер добавил, что португальский специалист может оказаться не готов к возможным проблемам, с которыми может столкнуться в московском клубе.

«Португальцы привыкли работать с хорошо подготовленными технически, обученными игроками. И для португальца будет шоком, когда он увидит, что не все игроки умеют достаточно хорошо обращаться с мячом, не в состоянии выполнить точную передачу на среднюю или дальнюю дистанцию. Плюс языковой барьер... В общем, сомнения большие», — добавил Червиченко.

В декабре 2020 года 51-летний португалец Руй Витория покинул «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он работал в «Бенфике», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, и по разу Кубок страны и Кубок лиги. 7 мая португальский портал zerozero.pt сообщал, что зарплата специалиста в «Спартаке» составит около 3,7 миллиона евро в год.

В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:987896

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