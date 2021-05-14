Червиченко выразил сомнения по поводу возможного назначения Витории главным тренером «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своем скептицизме по поводу потенциального назначения португальца Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

«Не факт, что успехи Витории с «Бенфикой» спроецируются на успехи «Спартака». Тренеры из теплолюбивых стран меня немного настораживают. Он приедет летом, погода хорошая, солнышко светит. А потом столкнется с русской зимой, думаю, она Виторию неприятно удивит. А затем еще больше удивится, когда узнает, что между условными 19-м и 20-м турами четыре зимних месяца перерыва», — приводит «Советский спорт» слова Червиченко.

Функционер добавил, что португальский специалист может оказаться не готов к возможным проблемам, с которыми может столкнуться в московском клубе.

«Португальцы привыкли работать с хорошо подготовленными технически, обученными игроками. И для португальца будет шоком, когда он увидит, что не все игроки умеют достаточно хорошо обращаться с мячом, не в состоянии выполнить точную передачу на среднюю или дальнюю дистанцию. Плюс языковой барьер... В общем, сомнения большие», — добавил Червиченко.

В декабре 2020 года 51-летний португалец Руй Витория покинул «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он работал в «Бенфике», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, и по разу Кубок страны и Кубок лиги. 7 мая португальский портал zerozero.pt сообщал, что зарплата специалиста в «Спартаке» составит около 3,7 миллиона евро в год.

В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.