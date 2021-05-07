В Португалии назвали зарплату Руя Витории в «Спартаке»
Стало известны подробности назначения Руя Витории главным тренером «Спартака».
По информации zerozero.pt, о назначении португальца объявят на следующей неделе. Он подпишет контракт на три сезона, а его зарплата составит 3,7 миллиона евро в год.
Последним клубом 51-летнего Витории является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Он покинул клуб в декабре 2020 года.
В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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