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В Португалии назвали зарплату Руя Витории в «Спартаке»

20:25
Руй Виктория. Фото AFP
Руй Виктория. Фото AFP
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Стало известны подробности назначения Руя Витории главным тренером «Спартака».

По информации zerozero.pt, о назначении португальца объявят на следующей неделе. Он подпишет контракт на три сезона, а его зарплата составит 3,7 миллиона евро в год.

Последним клубом 51-летнего Витории является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Он покинул клуб в декабре 2020 года.

В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.

Дополнительная информация:

https://www.zerozero.pt/news.php?id=322157

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