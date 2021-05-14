Новый президент федерации футбола МО рассказал о приоритетах в работе

Сегодня в столице прошла внеочередная отчетно-выборочная конференция Федерации футбола Московской области. Она началась с минуты молчания в память о погибших в Казани 11 мая.

Главный вопрос, который был выдвинут на обсуждение делегатов — выборы нового Президента ФФМО. Его главой единогласным решением стал вице-президент РФС Денис Соловьев.

«Московская область обладает огромным потенциалом для развития детско-юношеского футбола. Основной тезис, который мы должны брать на вооружение — это развитие муниципальных организации в регионе. Для этого необходимо заняться привлечением средств в саму федерацию. Футбол — продукт который нужно продавать, и если говорить о Московской области, то спрос на него есть», — сказал Соловьев.

Также вице-президент отметил, что на данный момент федерация занимается по большей части организацией соревнований, но этого мало для развития.

(Иван Кузнецов)