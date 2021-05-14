Новый президент федерации футбола МО рассказал о приоритетах в работе
Сегодня в столице прошла внеочередная отчетно-выборочная конференция Федерации футбола Московской области. Она началась с минуты молчания в память о погибших в Казани 11 мая.
Главный вопрос, который был выдвинут на обсуждение делегатов — выборы нового Президента ФФМО. Его главой единогласным решением стал вице-президент РФС Денис Соловьев.
«Московская область обладает огромным потенциалом для развития детско-юношеского футбола. Основной тезис, который мы должны брать на вооружение — это развитие муниципальных организации в регионе. Для этого необходимо заняться привлечением средств в саму федерацию. Футбол — продукт который нужно продавать, и если говорить о Московской области, то спрос на него есть», — сказал Соловьев.
Также вице-президент отметил, что на данный момент федерация занимается по большей части организацией соревнований, но этого мало для развития.
(Иван Кузнецов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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