Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание Андрея Аршавина стать президентом петербургской команды.

«Аршавин — это замечательный спортсмен. Желаю ему всего хорошего. А по поводу его желания стать президентом «Зенита» — оно должно совпадать с интересами клуба. Я тоже хотел бы стать президентом «Зенита», но это зависит не от меня. Если Аршавин принесет пользу команде как управленец — хорошо. Если нет, тогда зачем это нужно?», — сказал Боярский «СЭ».

Аршавин в интервью программе «50 вопросов. Спорт» заявил, что не отказался бы от поста президента петербургской команды. Аршавин — трехкратный чемпион России, победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита».

(Артем Бухаев)