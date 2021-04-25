Олич оценил игру ЦСКА в меньшинстве в дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал игру своей команды в меньшинстве в гостевом матче 27-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Армейцы с 37-й минуты встречи играли вдесятером: полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов был удален за фол на форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Когда мы пропустили, это была контратака. Наверное, нужно было сфолить в центре поля. Могу сказать, что команда все отдала на поле, попробовала сравнять счет. Одна из главных причин поражения заключается в том, что мы не использовали свои моменты во втором тайме», — сказал Олич.

«Да, в Сочи мы не показали качество. С «Локо» была хорошая игра, если не смотреть по счет. Я расстроен, потому что мы не должны были проигрывать сегодняшний матч», — добавил Олич.

(Олег Кошелев)