Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» информацию об обвинении прокуратуры Амстердама в адрес форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Если это окажется правдой, то вряд ли Промес пропустит матчи РПЛ. Я так думаю, что он приехал сюда, чтобы спрятаться от голландских правоохранителей. В Европу он не сможет ездить, если «Спартак» каким-то образом попадет в еврокубки. Я вообще не понимаю, зачем «Спартак» брал его. Даже без этой непростой ситуации. Игрок не стоит своих денег, не оправдывает зарплату. Они покупали не игрока, а воспоминания о 2016 годе. Как игрок он не соответствует уровню зарплаты и стоимости трансфера», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В декабре 2020 года Промес был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом того же года. Вскоре он был отпущен на свободу, но правоохранительные органы продолжили расследование инцидента.

Сегодня, 18 ноября, стало известно, что прокуратура Амстердама предъявила 29-летнему нидерландцу официальные обвинения в покушении и нанесении ножевых ранений.

В «Спартаке» сообщили, что Промес полностью сосредоточен на предстоящих играх за московский клуб.