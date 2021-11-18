«Спартак» поздравил с юбилеем бывшего защитника красно-белых Сергея Горлуковича.

«Деду — 60! Поздравляем легендарного защитника «Спартака» и трёхкратного чемпиона России в составе красно-белых Сергея Горлуковича с юбилеем и желаем всего наилучшего», — говорится в публикации в официальном Twitter «Спартака».

Деду — 60! ?



Поздравляем легендарного защитника «Спартака» и трёхкратного чемпиона России в составе красно-белых Сергея Горлуковича с юбилеем и желаем всего наилучшего ?



С днём рождения, Сергей Вадимович! ?? pic.twitter.com/8KUosjiaiG — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 18, 2021

Горлукович выступал за «Спартак» с 1996 по 1998 год, в составе красно-белых он трижды становился чемпионом России.