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«Деду — 60!» «Спартак» поздравил Горлуковича с юбилеем

«Спартак» поздравил бывшего защитника команды Горлуковича с 60-летием
18:15
Сергей Горлукович. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Горлукович. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» поздравил с юбилеем бывшего защитника красно-белых Сергея Горлуковича.

«Деду — 60! Поздравляем легендарного защитника «Спартака» и трёхкратного чемпиона России в составе красно-белых Сергея Горлуковича с юбилеем и желаем всего наилучшего», — говорится в публикации в официальном Twitter «Спартака».

Горлукович выступал за «Спартак» с 1996 по 1998 год, в составе красно-белых он трижды становился чемпионом России.

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Иван Торопцев все материалы автора

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