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Аршавин, Тихонов и Сычев проведут занятия в детских футбольных центрах РФС

18:04
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РФС проведет несколько селекционных фестивалей для детей Ярославской области, сообщает пресс-служба организации. В мероприятии примут участие Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Дмитрий Сычев.

По результатам тестирований дети из муниципальных образований Ярославской области смогут попасть и пройти обучение в местных центрах подготовки. Также участников ждут мастер-классы и автограф-сессии с легендами российского футбола. Кроме того, в Гаврилов-Яме будут открыты две малоразмерные футбольные площадки в рамках сотрудничества РФС и правительства Ярославской области.

Фестивали пройдут на базе детского футбольного центра в Тутаеве 22 ноября. И на базе регионального центра подготовки резерва в Ярославле на стадионе «Центральный» 23 ноября.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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