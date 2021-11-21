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Червиченко — о Ваноли в «Спартаке»: «Почему все время ищут какой-то суррогат и неликвид?»

Червиченко раскритиковал «Спартак» за возможное назначение Ваноли главным тренером
10:59
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о встрече владельца московского клуба Леонида Федуна с итальянским специалистом Паоло Ваноли.

«Ваноли — это очередное звено в цепи идиотских решений, — приводит слова Червиченко «Чемпионат». — Ну какой Ваноли? Почему все время ищут какой-то суррогат и неликвид? Я не знаю, откуда у клуба такая любовь к этим недожаренным котлетам вместо смачного дорогого стейка. Что они все в говне сметану собирают? Если уж есть желание потратиться, то надо взять хорошего и дорогого специалиста, который статуснее и серьезнее, чем тот же Витория, а не уговаривать какого-то помощника Конте. Ладно бы еще самого Антонио брали, но это хождение по нищебродским сусекам — какая-то несуразная глупость».

По его мнению, зимой в московском клубе никто тратиться не собирается.

«С трибун несутся постоянные оскорбления, а Федун уже долгое время не приезжает на игры, поэтому вполне возможно, что никого и не позовут. Либо надо брать какого-то специалиста и двух-трех серьезнейших футболистов миллионов по 15-20, как это делает «Зенит». Петербуржцы берут Клаудиньо и дают ему зарплату размером в три миллиона, а москвичи возвращает Промеса с зарплатой в четыре миллиона. Мы видим отдачу Клаудиньо и Антона. Если тратиться, то делать это надо грамотно, а не разбрасывать деньги на всякий неликвид», — сказал он.

По информации «СЭ», владелец «Спартака» за обедом обсудил с 49-летним специалистом перспективы сотрудничества.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4519501-chervichenko-o-vanoli-v-spartake-pochemu-vsyo-vremya-ischut-kakoj-to-surrogat-i-nelikvid.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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