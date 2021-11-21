Червиченко — о Ваноли в «Спартаке»: «Почему все время ищут какой-то суррогат и неликвид?»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о встрече владельца московского клуба Леонида Федуна с итальянским специалистом Паоло Ваноли.
«Ваноли — это очередное звено в цепи идиотских решений, — приводит слова Червиченко «Чемпионат». — Ну какой Ваноли? Почему все время ищут какой-то суррогат и неликвид? Я не знаю, откуда у клуба такая любовь к этим недожаренным котлетам вместо смачного дорогого стейка. Что они все в говне сметану собирают? Если уж есть желание потратиться, то надо взять хорошего и дорогого специалиста, который статуснее и серьезнее, чем тот же Витория, а не уговаривать какого-то помощника Конте. Ладно бы еще самого Антонио брали, но это хождение по нищебродским сусекам — какая-то несуразная глупость».
По его мнению, зимой в московском клубе никто тратиться не собирается.
«С трибун несутся постоянные оскорбления, а Федун уже долгое время не приезжает на игры, поэтому вполне возможно, что никого и не позовут. Либо надо брать какого-то специалиста и двух-трех серьезнейших футболистов миллионов по 15-20, как это делает «Зенит». Петербуржцы берут Клаудиньо и дают ему зарплату размером в три миллиона, а москвичи возвращает Промеса с зарплатой в четыре миллиона. Мы видим отдачу Клаудиньо и Антона. Если тратиться, то делать это надо грамотно, а не разбрасывать деньги на всякий неликвид», — сказал он.
По информации «СЭ», владелец «Спартака» за обедом обсудил с 49-летним специалистом перспективы сотрудничества.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4519501-chervichenko-o-vanoli-v-spartake-pochemu-vsyo-vremya-ischut-kakoj-to-surrogat-i-nelikvid.html
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