Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо заинтересован в возвращении в Россию
Матеус де Фария, агент бывшего полузащитника «Спартака» Фернандо сообщил, что его клиент заинтересован в возвращении в Россию.
«Конечно, Фернандо готов вернуться в Россию в случае достойного предложения, — приводит слова де Фарии Sport24. — Он находится в хорошей форме, тренируется каждый день и точно вернется к футболу этой зимой».
Агент ответил, какой вариант продолжения карьеры устроит полузащитника в России.
«Любой клуб с хорошим проектом, не обязательно топ-5. Мы анализируем сейчас лучшее направление для Фернандо», — сказал он.
29-летний бразилец играл за «Спартак» с 2016 по 2019 год. Его последним клубом был «Бэйцзин Гоань», который он покинул летом на правах свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-21-eks-poluzashchitnik-spartaka-fernando-zainteresovan-v-vozvrashchenii-v-rossiyu
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю