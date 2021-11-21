Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо заинтересован в возвращении в Россию

Матеус де Фария, агент бывшего полузащитника «Спартака» Фернандо сообщил, что его клиент заинтересован в возвращении в Россию.

«Конечно, Фернандо готов вернуться в Россию в случае достойного предложения, — приводит слова де Фарии Sport24. — Он находится в хорошей форме, тренируется каждый день и точно вернется к футболу этой зимой».

Агент ответил, какой вариант продолжения карьеры устроит полузащитника в России.

«Любой клуб с хорошим проектом, не обязательно топ-5. Мы анализируем сейчас лучшее направление для Фернандо», — сказал он.

29-летний бразилец играл за «Спартак» с 2016 по 2019 год. Его последним клубом был «Бэйцзин Гоань», который он покинул летом на правах свободного агента.