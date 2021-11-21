Агент рассказал о переговорах клубов РПЛ с двумя игроками молодежной сборной Грузии
Ираклий Лилуашвили, агент футболистов грузинского «Сабуртало» Георгия Гочолеишвили и Георгия Гулиашвили, рассказал «СЭ» об интересе к игрокам в России.
«В России и Европе есть большой интерес к Гочолеишвили и Гулиашвили. С клубами РПЛ скоро будут официальные встречи. На данный момент это самые талантливые игроки в Грузии», — сказал Лилуашвили «СЭ».
В нынешнем сезоне 20-летний Гочолеишвили сыграл в трех матчах Кубка Грузии и отдал две голевые передачи. Гулиашвили сыграл в одном матче Кубка Грузии, но результативными действиями не отметился.
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