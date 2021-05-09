Португальский экс-футболист «Зенита» Данни поздравил подписчиков с Днем Победы
12:28
Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Мигель Данни поздравил подписчиков с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
«9 Мая, День Победы», - написал Данни в Instagram.
Данни поздравил подписчиков с Днем Победы. Фото Instagram
С 2005 по 2008 год Данни выступал за «Динамо», после чего перешел в «Зенит», за который играл до 2017 года.
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