Португальский экс-футболист «Зенита» Данни поздравил подписчиков с Днем Победы

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Мигель Данни поздравил подписчиков с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«9 Мая, День Победы», - написал Данни в Instagram.

Данни поздравил подписчиков с Днем Победы. Фото Instagram

С 2005 по 2008 год Данни выступал за «Динамо», после чего перешел в «Зенит», за который играл до 2017 года.