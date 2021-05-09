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Португальский экс-футболист «Зенита» Данни поздравил подписчиков с Днем Победы

12:28
Мигель Данни. Фото Федор Успенский, «СЭ» Данни поздравил подписчиков с Днем Победы. Фото Instagram
Мигель Данни. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Мигель Данни поздравил подписчиков с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«9 Мая, День Победы», - написал Данни в Instagram.

Данни поздравил подписчиков с Днем Победы. Фото Instagram
Данни поздравил подписчиков с Днем Победы. Фото Instagram

С 2005 по 2008 год Данни выступал за «Динамо», после чего перешел в «Зенит», за который играл до 2017 года.

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