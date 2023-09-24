Чернышов считает, что «Ростов» будет бороться за три очка в матче с ЦСКА

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о матче «Ростов» — ЦСКА в 9-м туре РПЛ.

«Если посмотреть на результаты этих команд в РПЛ, то ЦСКА всегда сложно играть с «Ростовом». Армейцы практически всегда находятся в группе лидеров, но во встречах с южанами частенько проигрывали. Так что для москвичей это сложный соперник. В родных стенах «Ростов» действует предельно агрессивно, бьется за три очка», — цитирует Чернышова betonmobile.ru.

Матч начнется в 19.00 мск. Игру обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.