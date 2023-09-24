«Пари НН» — «Оренбург»: Перес вывел гостей вперед

«Оренбург» открыл счет в матче против «Пари НН» в 9-м туре РПЛ.

На 28-й минуте после подачи с фланга головой забил защитник «Оренбурга» Матиас Перес.

«Оренбург» с 8 очками занимает 11-е место в РПЛ после 8 матчей. «Пари НН» с 11 очками идет на девятой строчке в турнирной таблице.