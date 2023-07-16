Чернышов — о возможном трансфере Эраковича в «Спартак»: «А почему нет, если дают хорошие деньги?»
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможном переходе в московскую команду защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича.
— Защитник из чемпионата Сербии мог бы усилить «Спартак»?
— Там очень много высококлассных и индивидуально сильных футболистов. Неслучайно игроки сборной Сербии выступают в ведущих чемпионатах, — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.
— Не смущает, что перспективный защитник едет из Сербии не в Европу, а в Россию?
— А почему нет, если дают хорошие деньги? Не каждый европейский клуб готов сейчас платить большие деньги за футболистов. Вы видите, что сейчас творится в Саудовской Аравии. Все поехали туда, променяли Лигу чемпионов, свои национальные сборные для того, чтобы хорошо заработать. Если российский клуб дает хорошую зарплату и за трансфер платит хорошо, то почему нет?
Ранее агент футболиста Зоран Павлович подтвердил информацию о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. По информации «СЭ», московский клуб предлагает контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.
Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». За основную команду защитник выступает с 2020 года.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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