Заварзин: «Эракович — перспективный футболист. Считаю, нормальный выбор «Спартака»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о возможном переходе сербского защитника Страхиньи Эраковича в московскую команду.
«Все решает тренер. Ему спортивный блок предложил такую кандидатуру. Эраковичу 22 года, он перспективный. Почему бы не пригласить? Он же не 35-летний. Если недорого, то вполне реальный вариант. Эракович — славянин, не африканец или южноамериканец. Считаю, что нормальный выбор», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.
Ранее агент футболиста Зоран Павлович подтвердил информацию о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. По информации «СЭ», московский клуб предлагает контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.
Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». За основную команду защитник выступает с 2020 года.
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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