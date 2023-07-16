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Заварзин: «Эракович — перспективный футболист. Считаю, нормальный выбор «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о возможном переходе сербского защитника Страхиньи Эраковича в московскую команду.

«Все решает тренер. Ему спортивный блок предложил такую кандидатуру. Эраковичу 22 года, он перспективный. Почему бы не пригласить? Он же не 35-летний. Если недорого, то вполне реальный вариант. Эракович — славянин, не африканец или южноамериканец. Считаю, что нормальный выбор», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

Ранее агент футболиста Зоран Павлович подтвердил информацию о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. По информации «СЭ», московский клуб предлагает контракт сербскому футболисту по схеме 3+1.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». За основную команду защитник выступает с 2020 года.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-e-rakovich-perspektivny-j-futbolist-schitayu-normal-ny-j-vy-bor-spartaka/
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4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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