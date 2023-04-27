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Чернышов отреагировал на возможное возвращение пива на стадионы РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на возможное возвращение пива на стадионы РПЛ.

«Мы же цивилизованная страна и стремимся развиваться. Во всех цивилизованных странах пиво на стадионах давно продается. Да, есть противники этого — мол, люди будут приходить и напиваться. Но ведь человек может не пойти на футбол, а пойти в бар, где будет смотреть футбол, но при этом сможет употреблять там не только пиво, но и, например, водку. Все зависит от человека и от его культурного воспитания. Один-два бокала во время матча в приятной обстановке — вполне нормально. Главное, чтобы люди знали меру выпитого и не переходили границы», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-cherny-shov-vo-vseh-tsivilizovanny-h-stranah-pivo-na-stadionah-davno-prodaetsya/
Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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 - : -
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П
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