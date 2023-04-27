Нобоа заявил, что уже сдал все документы для получения российского гражданства

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что получит российское гражданство, необходимые для этого документы уже поданы.

«Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то все-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же я уже тогда был женат и думал, что уеду обратно домой. А что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы, жду получения», — приводит слова Нобоа Sport24.

38-летний эквадорский футболист выступает в России с 2007 года.