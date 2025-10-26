«Акрон» — «Локомотив»: Монтес забил гол после навеса Батракова

«Локомотив» сравнял счет в матче с «Акроном» в 13-м туре РПЛ — 1:1.

На 67-й минуте гол забил Сесар Монтес, пробив головой после навеса Алексея Батракова с углового.

Игра проходит в Саранске. Матч перенесли из Самары, где «Акрон» обычно проводит домашние встречи, из-за проведения форума «Россия — спортивная держава».