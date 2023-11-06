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Сегодня, 11:29

Булыкин: «Динамо» — фаворит в матче с «Сочи», но здесь не все так очевидно»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Сочи» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Конечно, «Динамо» — фаворит, но здесь не так все очевидно. «Сочи», которому нужны очки, сделает все возможное, чтобы добыть их, и будет аккуратно начинать эту игру. Все будет зависеть от «Динамо». Учитывая, что у команды есть проблемы в обороне, не все так очевидно, как хотелось бы, но, конечно, я буду болеть за «Динамо». И хочется, чтобы они выиграли», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, сохраняет ли «Сочи» шанс на то, чтобы остаться в РПЛ.

«Конечно. Все рядышком. Пару побед, и ты уже вырвешься из зоны вылета. Тем более после зимней паузы всегда сложный период. Когда некоторые не знают, как подготовить команду, а некоторые наоборот, уже опытные и хорошо начинают чемпионат после зимней паузы. Поэтому здесь есть время поработать с командой», — добавил специалист.

Матч между командами пройдет 6 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Динамо» идет на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко. «Сочи» с 9 очками занимает последнее место.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-dinamo-favorit-v-matche-s-sochi-no-ne-vse-tak-ochevidno-302345/
Дмитрий Булыкин
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1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
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