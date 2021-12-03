Чернов: «С любовью отношусь к ЦСКА. Но сидеть там на замене мне не хотелось»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов объяснил, почему принял решение покинуть ЦСКА.

«Конечно, были шансы закрепиться в составе ЦСКА, — приводят слова Чернова «Известия». — Просто я выбрал для себя дорогу, которая, может быть, чуть труднее. Через другие команды хотел получать больше игровой практики. С любовью отношусь к ЦСКА. Но сидеть там на замене мне не хотелось. Поэтому перешел в «Крылья».

По мнению защитника, те результаты, которых достигает самарская команда, показывают, что он сделал правильный шаг.

«Когда в октябре играли против ЦСКА, после игры хорошо пообщался со всеми армейскими игроками. Думаю, они мою точку зрения понимают и разделяют», — сказал он.

Чернов является воспитанником ЦСКА. В составе московской команды защитник провел 11 матчей. В нынешнем сезона на счету 25-летнего россиянина один мяч в 14 встречах.

4 декабря «Крылья Советов» примут ЦСКА в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.