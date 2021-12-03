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Чернов: «С любовью отношусь к ЦСКА. Но сидеть там на замене мне не хотелось»

Защитник «Крыльев» Чернов объяснил, почему покинул ЦСКА
11:37
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Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов объяснил, почему принял решение покинуть ЦСКА.

«Конечно, были шансы закрепиться в составе ЦСКА, — приводят слова Чернова «Известия». — Просто я выбрал для себя дорогу, которая, может быть, чуть труднее. Через другие команды хотел получать больше игровой практики. С любовью отношусь к ЦСКА. Но сидеть там на замене мне не хотелось. Поэтому перешел в «Крылья».

По мнению защитника, те результаты, которых достигает самарская команда, показывают, что он сделал правильный шаг.

«Когда в октябре играли против ЦСКА, после игры хорошо пообщался со всеми армейскими игроками. Думаю, они мою точку зрения понимают и разделяют», — сказал он.

Чернов является воспитанником ЦСКА. В составе московской команды защитник провел 11 матчей. В нынешнем сезона на счету 25-летнего россиянина один мяч в 14 встречах.

4 декабря «Крылья Советов» примут ЦСКА в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
ЦСКА

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1249083/aleksei-fomin/samuiu-nadezhnuiu-igru-v-zashchite-pokazyval-tcska

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Карен Саркисян все материалы автора

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