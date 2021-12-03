Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о выступлении московской команды в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ.

«После поражения от «Зенита» я не спал полночи, — приводит слова Ананко Sport24. — Рассчитывал, что в игре с «Ростовом» футболисты поменяют мнение о себе. Но сделали ли они это? К сожалению, нет. Стоит признать, что «Спартак» сейчас — средняя команда. Клуб занимает место, которого достоин».

Бывший защитник поделился мнением о том, в чем главная проблема «Спартака».

«В системности управления и ментальности — как в офисе, так и в команде. Там за один день ничего не поправишь. Когда хорошие игроки попадают в ауру «Спартака» — они там очень быстро меняются не в лучшую сторону», — сказал он.

Также Ананко прокомментировал критику в адрес защиты и вратаря команды Александра Максименко.

«Разве проблема только в них? Защита начинается от форвардов. Да, у Рассказова и Максименко были ошибки. Ошибаются вообще все, а в защите цена ошибок выше, чем в других линиях. Но разве остальные в «Спартаке» — топ-игроки? Далеко не все. Если в клубе заявляют, что «Спартак» — топ-клуб, там должны появляться топовые люди: не только на поле, но и в самом клубе. А сейчас это далеко не так», — подытожил экс-защитник.

После 16 туров РПЛ «Спартак» набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.