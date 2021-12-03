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Ананко: «Стоит признать, что «Спартак» сейчас — средняя команда»

Ананко заявил, что «Спартак» является средней командой
11:22

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о выступлении московской команды в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ.

«После поражения от «Зенита» я не спал полночи, — приводит слова Ананко Sport24. — Рассчитывал, что в игре с «Ростовом» футболисты поменяют мнение о себе. Но сделали ли они это? К сожалению, нет. Стоит признать, что «Спартак» сейчас — средняя команда. Клуб занимает место, которого достоин».

Бывший защитник поделился мнением о том, в чем главная проблема «Спартака».

«В системности управления и ментальности — как в офисе, так и в команде. Там за один день ничего не поправишь. Когда хорошие игроки попадают в ауру «Спартака» — они там очень быстро меняются не в лучшую сторону», — сказал он.

Также Ананко прокомментировал критику в адрес защиты и вратаря команды Александра Максименко.

«Разве проблема только в них? Защита начинается от форвардов. Да, у Рассказова и Максименко были ошибки. Ошибаются вообще все, а в защите цена ошибок выше, чем в других линиях. Но разве остальные в «Спартаке» — топ-игроки? Далеко не все. Если в клубе заявляют, что «Спартак» — топ-клуб, там должны появляться топовые люди: не только на поле, но и в самом клубе. А сейчас это далеко не так», — подытожил экс-защитник.

После 16 туров РПЛ «Спартак» набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-12-03-ananko-stoit-priznat-chto-spartak-seychas-srednyaya-komanda

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Карен Саркисян все материалы автора

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