Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, как изменилась его зарплата после продления контракта.

— Есть ощущение, что в целом в РПЛ уровень контрактов постепенно падает. У тебя зарплата выросла по сравнению с предыдущим контрактом, осталась прежней или упала?

— Примерно такой же и осталась. Сейчас появляются разные схемы с бонусами: чем больше играешь, тем больше получаешь.

Новый контракт Шунина с «Динамо» рассчитан до 2024 года. Предыдущее соглашение истекло в конце сезона-2021/22.

Шунин является воспитанником «Динамо». Вратарь выступает за основную команду московского клуба с 2007 года.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ, пропустил 15 мячей и три раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.