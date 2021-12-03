Шунин рассказал, как изменилась его зарплата после продления контракта
Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, как изменилась его зарплата после продления контракта.
— Есть ощущение, что в целом в РПЛ уровень контрактов постепенно падает. У тебя зарплата выросла по сравнению с предыдущим контрактом, осталась прежней или упала?
— Примерно такой же и осталась. Сейчас появляются разные схемы с бонусами: чем больше играешь, тем больше получаешь.
Новый контракт Шунина с «Динамо» рассчитан до 2024 года. Предыдущее соглашение истекло в конце сезона-2021/22.
Шунин является воспитанником «Динамо». Вратарь выступает за основную команду московского клуба с 2007 года.
В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ, пропустил 15 мячей и три раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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