Чернов рассказал, как Промес поддерживает «Спартак»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о публикации экс-футболиста красно-белых Квинси Промеса, который следил за матчем 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

«Мы знаем, что Квинси постоянно поддерживает нас. И в группе пишет теплые слова. Увидел, что он смотрел нашу игру. Не удивлен, на самом деле», — сказал Чернов «СЭ».

1 июля 2024 года «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока действия контракта.

«Спартак» набрал шесть очков в 3- турах и занимает пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (0) находятся на 16-й строчке.