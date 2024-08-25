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Сегодня, 15:12

Чернов рассказал, что Станкович заряжает футболистов «Спартака» на хорошие игры

Виктория Кравченко
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович заряжает футболистов на хорошие матчи.

«Видно, что мы в более агрессивный футбол начали играть, стало много моментов появляться, много забиваем, мало пропускаем. В целом, конечно, сыграли пока со всеми, за исключением «Зенита», из нижней части таблицы. После паузы на сборные пойдет очень важный отрезок, который нужно хорошо провести, как минимум — как этот, уверен, что все будет хорошо. Появились смелость и характер? Смелость и характер были, просто в каких-то матчах это меньше, в каких-то больше проявляется», — цитирует Чернова ТАСС.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 6 матчах. В следующем туре красно-белые дома сыграют с «Рубином» 31 августа.

Источник: ТАСС
Деян Станкович
Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
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Факел – Оренбург
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Ахмат – Химки
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