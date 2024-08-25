Чернов рассказал, что Станкович заряжает футболистов «Спартака» на хорошие игры

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович заряжает футболистов на хорошие матчи.

«Видно, что мы в более агрессивный футбол начали играть, стало много моментов появляться, много забиваем, мало пропускаем. В целом, конечно, сыграли пока со всеми, за исключением «Зенита», из нижней части таблицы. После паузы на сборные пойдет очень важный отрезок, который нужно хорошо провести, как минимум — как этот, уверен, что все будет хорошо. Появились смелость и характер? Смелость и характер были, просто в каких-то матчах это меньше, в каких-то больше проявляется», — цитирует Чернова ТАСС.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 6 матчах. В следующем туре красно-белые дома сыграют с «Рубином» 31 августа.