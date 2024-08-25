Барриос считает Глушенкова важным игроком для «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос считает, что хавбек Максим Глушенков является важным футболистом питерского клуба.

«Я думаю, что Максим — очень важный игрок для нас. Он всегда давал нам уверенность на поле. Надеюсь, что у него все будет хорошо, очень ждем его возвращения», — цитирует Барриоса ТАСС.

Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1).

На данный момент он восстанавливается после операции.