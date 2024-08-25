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Сегодня, 15:09

Барриос считает Глушенкова важным игроком для «Зенита»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос считает, что хавбек Максим Глушенков является важным футболистом питерского клуба.

«Я думаю, что Максим — очень важный игрок для нас. Он всегда давал нам уверенность на поле. Надеюсь, что у него все будет хорошо, очень ждем его возвращения», — цитирует Барриоса ТАСС.

Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1).

На данный момент он восстанавливается после операции.

Источник: ТАСС
Вильмар Барриос
ФК Зенит
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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24.08 17:30
Зенит – Спартак
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Факел – Оренбург
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