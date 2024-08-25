Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что команде необходимо укрепить оборону

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил укомплектованность состава московской команды.

«Центр обороны — наиболее слабая позиция в «Локомотиве», в клубе уже несколько лет хотят ее укрепить. Не знаю, какое решение будет принимать спортивная дирекция, но в этой зоне команде обязательно нужно усиление. Тут же еще и Лукас Фассон получил серьезную травму и выбыл на долгий срок. Поэтому при дефиците центральных защитников травма Фассона — это серьезная потеря», — цитирует Наумова Legalbet.

4 августа 23-летний бразильский центральный защитник Фассон получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (5:0). По информации СМИ, защитник выбыл на срок до 4 месяцев.

В нынешнем сезоне Фассон провел 3 матча за железнодорожников во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.