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Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что команде необходимо укрепить оборону

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Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил укомплектованность состава московской команды.

«Центр обороны — наиболее слабая позиция в «Локомотиве», в клубе уже несколько лет хотят ее укрепить. Не знаю, какое решение будет принимать спортивная дирекция, но в этой зоне команде обязательно нужно усиление. Тут же еще и Лукас Фассон получил серьезную травму и выбыл на долгий срок. Поэтому при дефиците центральных защитников травма Фассона — это серьезная потеря», — цитирует Наумова Legalbet.

4 августа 23-летний бразильский центральный защитник Фассон получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (5:0). По информации СМИ, защитник выбыл на срок до 4 месяцев.

В нынешнем сезоне Фассон провел 3 матча за железнодорожников во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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